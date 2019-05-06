Самолет сгорел в московском «Шереметьево». Фото: ТАСС

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Видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100, который потерпел крушение в московском аэропорту «Шереметьево», опубликовали в интернете.

На кадрах, снятых на смартфон, видно, как огонь охватывает салон самолета и слышен крик испуганных пассажиров, оказавшихся в страшной ловушке. Соответствующее видео публикуют в YouTube.

По информации ТАСС, в результате аварии пострадали 23 человека. Девять находятся в больницах, еще для 14-ти медики оказали медицинскую помощь амбулаторно. Из пяти членов экипажа три человека пострадали, один бортпроводник погиб в огне, пытаюсь открыть двери для пассажиров в хвосте самолета. Также на борту находился гражданин США, который погиб.

Представители Министерства здравоохранения РФ предупредили, что в ближайшее время количество пострадавших может возрасти в связи с особенностями реакции на стресс у людей.

Тем временем росСМИ пишут, что на месте аварийной посадки самолета нашли два «черных ящика». Еще два «черных ящика» технические службы, которые работают на месте происшествия, обнаружить пока не могут, поскольку они находились в хвосте воздушной машины, что значительно пострадала от огня.

Российский «Аэрофлот» и аэропорт «Шереметьево» заявили, что окажут помощь близким погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы.

Напомним, во время пожара самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки в «Шереметьево» погиб 41 человек. Среди погибших 40 пассажиров и один бортпроводник. Другим 37 пассажирам и четырем членам экипажа удалось выжить.

Ранее сообщалось, что ирландская авиакомпания CityJet отказалась от использования самолетов Sukhoi SuperJet 100 и вернула их России. Эта компания была единственной в Европе, которая пользовалась указанным самолетами. Еще в 2012 году во время тестового полета над Индонезией самолет Sukhoi SuperJet врезался в гору и разбился. Все члены экипажа и пассажиры погибли.