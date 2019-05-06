Літак згорів у московському «Шереметьєво». Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n121584-aviakatastrofa-v-sheremetievo-ryatuvalnyky-znayshly-dva-chorni-yaschyky-z-chotyroh.html

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Відео із салону літака Sukhoi Superjet 100, який зазнав аварії в московському аеропорту «Шереметьєво», опублікували в інтернеті.

На кадрах, знятих на смартфон, видно, як вогонь охоплює салон літака й чути крик переляканих пасажирів, що опинилися у страшній пастці. Відповідне відео публікують в YouTube.

За інформацією ТАСС, внаслідок аварії постраждали 23 осіб. Дев’ятеро перебувають в лікарнях, ще 14-м медики надали медичну допомогу амбулаторно. З п’ятьох членів екіпажу троє постраждалих, один бортпровідник загинув у вогні, намагаюсь відкрити двері для пасажирів у хвості літака. Також на борту перебував громадянин США, який загинув.

Представники Міністерства охорони здоров’я РФ попередили, що найближчим часом кількість постраждалих може зрости в зв’язку з особливостями реакції на стрес у людей.

Тим часом росЗМІ пишуть, що на місці аварійної посадки літака знайшли два «чорні ящики». Ще два «чорні ящики» технічні служби, які працюють на місці події, виявити поки не можуть, оскільки вони знаходилися в хвості повітряної машини, що значно постраждав від вогню.

Російський «Аерофлот» та аеропорт «Шереметьєво» заявили, що нададуть допомогу близьким загиблих і постраждалим внаслідок авіакатастрофи.

Нагадаємо, під час пожежі літака Sukhoi Superjet 100 внаслідок аварійної посадки в «Шереметьєво» загинула 41 особа. Серед загиблих 40 пасажирів та один бортпровідник. Іншим 37 пасажирам та чотирьом членам екіпажу вдалося вижити.

Раніше повідомлялося, що ірландська авіакомпанія CityJet відмовилася від використання літаків Sukhoi SuperJet 100 і повернула їх Росії. Ця компанія була єдиною в Європі, яка користувалася вказаними літаками. Ще в 2012 році під час тестового польоту над Індонезією літак Sukhoi SuperJet врізався в гору і розбився. Всі члени екіпажу та пасажири загинули.