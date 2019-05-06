Осипання насипу піску в Маріуполі стався 5 травня, фото: maxmedia.by

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Нещасний випадок у Маріуполі стався на території закинутого ангару, розташованого на перехресті вулиці Очаківської та провулку Пісчаного.

Внаслідок обсипання насипу піску загинули двоє хлопчиків, 2007 та 2008 років народження. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Зазначається, що тіла загиблих вилучили з піску ще до прибуття рятувальників.

Співробітники ДСНС також провели перекопування шанцевим інструментом частини насипу, що обвалився, розшукуючи можливих постраждалих внаслідок інциденту.

Інших жертв або постраждалих внаслідок обсипання піску не виявлено.

Нагадаємо, на початку грудня 2018 року на Київщині стався обвал даху спортивного комплексу «Фаворит», розташованого в місті Вишневе. В цей час у будівлі тренувалися діти. Жертв вдалося уникнути завдяки миттєвій реакції тренерів, котрі оперативно вивели з будівлі дітей, почувши, що дах тріщить. Спорткомплекс було введено в експлуатацію всього за кілька місяців до цього інциденту.