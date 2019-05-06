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Ракурс
Осыпание насыпи песка в Мариуполе произошло 5 мая, фото: maxmedia.by

Два ребенка погибли в результате осыпания песка в заброшенном ангаре в Мариуполе

6 мая 2019, 09:40
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Несчастный случай в Мариуполе произошел на территории заброшенного ангара, расположенного на перекрестке улицы Очаковской и переулка Песчаный.

В результате осыпания насыпи песка погибли два ребенка, 2007 и 2008 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Отмечается, что тела погибших извлекли из песка еще до прибытия спасателей.

Сотрудники ГСЧС также провели перекопку шанцевым инструментом части обвалившейся насыпи, разыскивая возможных пострадавших в результате инцидента.

Других жертв или пострадавших в результате осыпания песка не обнаружено.

Напомним, в начале декабря 2018 года на Киевщине произошло обрушение крыши спортивного комплекса «Фаворит», расположенного в городе Вишневое. В это время в здании тренировались дети. Жертв удалось избежать благодаря мгновенной реакции тренеров, которые оперативно вывели из здания детей, услышав, что крыша трещит. Спорткомплекс был введен в эксплуатацию всего за несколько месяцев до этого инцидента.

Источник: Ракурс


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