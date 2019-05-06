Израиль и Палестина достигли договоренности о прекращении огня. Фото: Pikabu

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Израиль и Палестина договорились прекратить огонь, таким образом вооруженный конфликт в секторе Газа прекращен.

Стороны при посредничестве Египта достигли нового соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 6 мая с 04.30 по местному времени. Палестинский телевизионный канал ХАМАСа также подтвердил, что объявлено перемирие. Об этом сегодня сообщает Reuters.

Израильские СМИ отмечают, что перемирие должно было быть объявлено в полночь. Но палестинские боевики выпустили еще несколько ракет в сторону Израиля. Сирены, извещающие об атаке с воздуха, заработали в Ашкелоне и в округах Сдот Негев, Шаар а-Негев и Эшколь.

Ранее сообщалось, что удары Израиля по сектору Газа стали результатом обострения ситуации в регионе за последние дни — с 4 мая более 600 снарядов и ракет были запущены по южной части Израиля из сектора Газа.

В результате противостояния в секторе Газа погибли по меньшей мере 13 человек, шесть из которых идентифицировали как членов ХАМАС и организации «Исламский джихад». Количество жертв в Израиле достигло пяти человек. Одна из ракет попала в секторе Газа в автомобиль одного из руководителей правящей партии ХАМАС Хамеда Ахмеда Абед Худри.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху приказал военнослужащим Армии обороны Израиля не прекращать массированные атаки по позициям ХАМАС. Он считает, что такие действия позволят восстановить мир и безопасность для жителей региона.