Джо Байден считает Трампа клоуном. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n121581-kandidat-v-prezidenty-ssha-bayden-nazval-trampa-klounom-bloomberg.html

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Бывший вице-президент США Джо Байден назвал нынешнего американского президента Дональда Трампа «клоуном».

Такое заявление прозвучало на выступлении Байдена перед донорами в Южной Каролине. Один из участников мероприятия призвал экс-вице-президента ответить на прозвища, которыми Трамп называет его и других оппонентов-демократов. Об этом сообщает Bloomberg.

Байден отметил, что планирует сохранить дискуссию между кандидатами на высоком уровне, поэтому не будет отвечать на так называемую игру прозвищ, которую затеял Трамп. Однако, все же политик назвал действующего президента США «клоуном».

«Единственное место, где у него есть доверие, — это грязь. Единственное, на что он не знает, как реагировать, — это проблемы и специфика. Есть много прозвищ, которые я хотел бы дать ему. Мы могли бы просто начать с клоуна», — заявил Байден.

По информации американских СМИ, сам действующий президент США регулярно дает прозвища политическим оппонентам. Ранее Трамп в своем Twitter называл Байдена «Сонным Джо».

Напомним, в конце апреля бывший вице-президента США Джо Байден объявил об участии в выборах президента Соединенных Штатов Америки в 2020 году. Политик отметил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента потому, что сейчас на карту поставлено все, что раньше годами строилось американцами.