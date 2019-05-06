Джо Байден вважає Трампа клоуном. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/ua/n121581-kandydat-u-prezydenty-ssha-bayden-nazvav-trampa-klounom-bloomberg.html

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Колишній віце-президент США Джо Байден назвав нинішнього американського президента Дональда Трампа «клоуном».

Така заява пролунала на виступі Байдена перед донорами в Південній Кароліні. Один із учасників заходу закликав екс-віце-президента відповісти на прізвиська, якими Трамп називає його та інших опонентів-демократів. Про це повідомляє Bloomberg.

Байден відзначив, що планує зберегти дискусію між кандидатами на високому рівні, тому не відповідатиме на так звану гру прізвиськ, яку затіяв Трамп. Однак, все ж політик назвав чинного президента США «клоуном».

«Єдине місце, де у нього є довіра, — це бруд. Єдине, на що він не знає, як реагувати, — це проблеми і специфіка. Є багато прізвиськ, які я хотів би дати йому. Ми могли б просто почати з клоуна», — заявив Байден.

За інформацією американських ЗМІ, сам чинний президент США регулярно дає прізвиська політичним опонентам. Раніше Трамп у своєму Twitter називав Байдена «Сонним Джо».

Нагадаємо, наприкінці квітня колишній віце-президента США Джо Байден оголосив про участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році. Політик відзначив, що висуває свою кандидатуру на пост президента тому, що наразі на карту поставлено все, що раніше роками будувалося американцями.