Ізраїль та Палестина досягли домовленості щодо припинення вогню. Фото: Pikabu

https://racurs.ua/ua/n121582-konflikt-u-sektori-gaza-izrayil-ta-palestyna-domovylysya-pro-prypynennya-vognu.html

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Ізраїль та Палестина домовилися припинити вогонь, таким чином збройний конфлікт у секторі Газа припинено.

Сторони за посередництва Єгипту досягли нової угоди про припинення вогню, яка набула чинності 6 травня з 04.30 за місцевим часом. Палестинський телевізійний канал ХАМАСу також підтвердив, що оголошено перемир’я. Про це сьогодні повідомляє Reuters.

Ізраїльські ЗМІ відзначають, що перемир’я мало бути оголошене опівночі. Однак палестинські бойовики випустили ще кілька ракет у бік Ізраїлю. Сирени, що сповіщають про атаку з повітря, запрацювали в Ашкелоні та в округах Сдот Негев, Шаар а-Негев і Ешколь.

Раніше повідомлялося, що удари Ізраїлю по сектору Газа стали результатом загострення ситуації в регіоні за останні дні — з 4 травня понад 600 снарядів та ракет були запущені по південній частині Ізраїлю з сектору Газа.

Внаслідок протистояння в секторі Газа загинули щонайменше 13 осіб, шістьох з яких ідентифікували як членів ХАМАС та організації «Ісламський джихад». Кількість жертв в Ізраїлі досягла п’яти осіб. Одна з ракет влучила у секторі Газа в автомобіль одного з керівників правлячої партії ХАМАС Хамеда Ахмеда Абед Худрі.

Глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху наказав військовослужбовцям Армії оборони Ізраїлю не припиняти масовані атаки по позиціях ХАМАС. Він вважає, що такі дії дозволять відновити мир та безпеку для мешканців регіону.