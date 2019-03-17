Трамп обвинил Гугл в помощи армии Китая

https://racurs.ua/n119493-tramp-obvinil-gugl-v-pomoschi-armii-kitaya.html

Ракурс

Дональд Трамп обвинил корпорацию Google (Гугл) в помощи Китаю и его армии. Американский президент написал этом 17 марта в своем Твиттер без уточнения подробностей.

«Google помогает Китая и его армии, а не США. Ужасно!» — написал он в Твиттере.

На днях высокопоставленный представитель Пентагона Джозеф Данфорд на заседании в Сенате заявил, что работа компании Google в Китае косвенно приносит пользу китайским военным. Данфорд также не объяснил, на чем основывается этот вывод.

В корпорации пока не комментируют высказывания американских чиновников. Это не первое обвинение Трампа в адрес поисковой системы. В сентябре 2016 года Трамп-кандидат в президенты США от Республиканской партии обвинил поисковик Google в фильтровании плохих новостей о его сопернице Хиллари Клинтон, которая баллотировалась от Демократической партии.

Напомним, что президент США 15 марта ветировал резолюцию Сената об отмене режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Дональд Трамп впервые за время своего президентства воспользовался этим инструментом.