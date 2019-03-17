Россия отчиталась о пяти годах оккупации Крыма. Стенд на выставке в Керчи, фото — «Крым.Реалии»

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Россия отчиталась жителям Крыма о пяти годах оккупации полуострова. В центре Керчи российская власть организовала работу передвижной выставки, посвященной «достижением» аннексированного Крыма за пять лет, сообщают «Крым.Реалии».

Один из плакатов рассказывает об усилении российского армейской группировки в Крыму, развертывании на полуострове противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», а также увеличении количества подразделений сухопутных войск и авиации.

На стендах есть также информация о «достижениях Крыма» в энергетической сфере, сельском хозяйстве, строительстве, информации и безопасности. В частности, отмечается строительство газопровода «Краснодарский край — Крым». Его запустили в декабре 2014 года.

Напомним, что резолюция Генеральной Ассамблеей ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска из территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

В феврале Украина передала в Гаагский суд материалы об использовании Россией «живых щитов» во время оккупации Крыма.