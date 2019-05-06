Верховна Рада: у квітні всі парламентські засідання пропустили семеро нардепів / Фото: bm.img.com.ua

https://racurs.ua/ua/n121588-nardepy-progulnyky-kvitnya-stalo-vidomo-hto-propustyv-usi-zasidannya-rady-infografika.html

Ракурс

Нардепи-прогульники у квітні пропустили 12 пленарних засідань Верховної Ради. Загалом минулого місяця на робочих місцях були відсутні семеро парламентарів.

У квітні Рада працювала у сесійному залі всього вісім днів, провівши 12 засідань, на яких відбулося 595 голосувань. Про це повідомляє рух «Чесно».

«Окрім сімох нардепів-прогульників, ще п’ятеро не голосували, але їхні карти певну кількість разів перебували у слоті для голосування. Йдеться про Леоніда Клімова («Відродження»), Андрія Деркача («Позафракційні»), Вадима Кривохатька («Позафракційні»), Олега Кришина («Народний фронт») та Едуарда Матвійчука («Позафракційні»)", — зазначає «Чесно».

Також не голосували і за даними письмової реєстрації мають частину пропусків за невідомих причин Григорій Немиря («Батьківщина») і Віталій Чепинога (БПП). Разом з тим, з другої половини квітня у засіданнях Ради взяла участь Надія Савченко, яка перебувала під слідством. Вона вийшла з-під арешту 16 квітня. Савченко взяла участь в 16-х голосуваннях. Також парламентські засідання відвідав Дмитро Ярош, який за всю каденцію голосував лише у 1,84%. За даними письмової реєстрації, у квітні Ярош був відсутній за невідомих причин 11 разів з 12-ти, а проголосував 17 разів із 595-ти.

Загалом у квітні присутність нардепів на засіданнях склала 76,8%. Однак понад 50% голосувань пропустили 379 нардепів.