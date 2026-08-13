Оккупанты атаковали Изюм в Харьковской области. Фото: ГСЧС

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Армія Російської Федерації обстріляла Ізюм на Харківщині.

У четвер, 13 серпня, внаслідок влучання керованих авіаційних бомб виникли займання в будинку, господарчій споруді та автомобілі. Пошкоджені 20 приватних будинків навколо. Наразі відомо проти чотирьох постраждалих. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що жінки 68 і 66 років зазнали вибухових поранень. Їх госпіталізували. А жінки 45 і 79 років, які зазнали гострої реакції на стрес, отримали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, 13 серпня російські окупанти спрямували ударний безпілотник типу «Молнія-2» по ринку «Лісний» у Слов’янську на Донеччині. Поранень зазнали троє жінок. Двох із них готують до перевезення в одну з лікарень Дніпра. Також сьогодні росіяни ударом зруйнували один із мостів через річку Казенний Торець.