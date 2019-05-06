Авіакатастрофа в Шереметьєво: версії аварії літака назвав слідком РФ / Фото: pagenews.gr

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Версії авіакатастрофи в «Шереметьєво» оприлюднив Слідчий комітет Росії. Згідно з офіційними даними, фахівці розглядають низку причин катастрофи пасажирського літака виробництва РФ Sukhoi Superjet 100 на території московського аеропорту.

«Слідство розглядає ряд версій, серед яких як недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і осіб, які проводили технічний огляд борту, так і технічна несправність і несприятливі погодні умови», — заявила сьогодні представник СК РФ Світлана Петренко, пише ТАСС.

Раніше ЗМІ Росії з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомили, що основна версія авіакатастрофи в «Шереметьєво» — потрапляння блискавки в повітряне судно. Згідно з цією версією, після удару блискавки у літака відмовила автоматика. За попередніми даними, при посадці Sukhoi Superjet 100 двічі вдарився об злітну смугу і загорівся, 41 особа загинула. Іншим 37-м пасажирам і чотирьом членам екіпажу вдалося вижити.

Раніше повідомлялося, що ірландська авіакомпанія CityJet відмовилася від використання літаків виробництва РФ Sukhoi SuperJet 100 і повернула їх Росії. Ця компанія була єдиною в Європі, яка користувалася вказаними літаками. Ще в 2012 році під час тестового польоту над Індонезією літак Sukhoi SuperJet врізався в гору і розбився. Всі члени екіпажу та пасажири загинули.

Нагадаємо, з виявлених технічних недоліків літаків виробництва РФ Sukhoi SuperJet 100 найвідомішою є проблема шасі літака (наприклад у 2013 в Ісландії літак приземлився без шасі «на черево», тоді обійшлося без жертв). Ще у 2011 року російські ЗМІ писали, що перші Superjet повинні повернутися до виробника на доробку конструкцій планера. Також всупереч заяві керівництва холдінгу «Сухой», що SSJ100 витрачатиме на 10−15% менше пального ніж його конкуренти, в дійсності сталося навпаки: Superjet витрачав на 11% більше пального. В червні 2013 року російський уряд планував виділити на доопрацювання літака ще 4,3 млрд руб.