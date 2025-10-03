Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Місце падіння літака у Красноярському краї РФ, фото: Astra

У Росії неподалік військової частини упав літак (ФОТО)

3 жов 2025, 16:32
999

У Росії дві людини загинули внаслідок падіння літака Ан-2 у Красноярському краї.

Інцидент стався за 40 км від населеного пункту Танзибей, неподалік від однієї з військових частин. Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.

На місці події працюють рятувальники. За попередньою інформацією, на борту літака перебували двоє пілотів.

Повідомляється, що літак належав авіакомпанії «Борус» і впав після виконання авіаційних робіт.

Місце падіння літака у Красноярському краї РФ, фото: Astra

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів