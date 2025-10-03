Ракурсhttps://racurs.ua/
Місце падіння літака у Красноярському краї РФ, фото: Astra
У Росії неподалік військової частини упав літак (ФОТО)
У Росії дві людини загинули внаслідок падіння літака Ан-2 у Красноярському краї.
Інцидент стався за 40 км від населеного пункту Танзибей, неподалік від однієї з військових частин. Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.
На місці події працюють рятувальники. За попередньою інформацією, на борту літака перебували двоє пілотів.
Повідомляється, що літак належав авіакомпанії «Борус» і впав після виконання авіаційних робіт.