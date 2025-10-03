Новости
Место падения самолета в Красноярском крае РФ, фото: Astra

В России неподалеку от воинской части упал самолет (ФОТО)

3 окт 2025, 16:32
У Росії дві людини загинули внаслідок падіння літака Ан-2 у Красноярському краї.

Інцидент стався за 40 км від населеного пункту Танзибей, неподалік від однієї з військових частин. Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.

На місці події працюють рятувальники. За попередньою інформацією, на борту літака перебували двоє пілотів.

Повідомляється, що літак належав авіакомпанії «Борус» і впав після виконання авіаційних робіт.

Місце падіння літака у Красноярському краї РФ, фото: Astra

Источник: Ракурс


