Место падения самолета в Красноярском крае РФ, фото: Astra

https://racurs.ua/n209476-v-rossii-nepodaleku-ot-voinskoy-chasti-upal-samolet-foto.html

Ракурс

У Росії дві людини загинули внаслідок падіння літака Ан-2 у Красноярському краї.

Інцидент стався за 40 км від населеного пункту Танзибей, неподалік від однієї з військових частин. Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомляють російські ЗМІ.

На місці події працюють рятувальники. За попередньою інформацією, на борту літака перебували двоє пілотів.

Повідомляється, що літак належав авіакомпанії «Борус» і впав після виконання авіаційних робіт.