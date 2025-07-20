Баку готовит иск против рф в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний"

Президент Азербайджану Алієв заявив, що його країна готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій проти росії у зв’язку з катастрофою літака авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії» (AZAL) біля Актау.

Алієв заявив, що Азербайджан вимагає від росії визнання провини, притягнення до відповідальності винних у збитті літака, виплати компенсацій сім’ям загиблих, а також відшкодування збитків, яких зазнала компанія AZAL.

Попереднє розслідування підтвердило, що причиною авіатрощі стала російська ракета. Про це писали в Euronews із посиланням на джерела в уряді Азербайджану.

За даними співрозмовників видання, ракету класу «земля — повітря» випустили по рейсу 8432, коли над Грозним фіксували активність безпілотників. Вона вибухнула поруч із бортом, а її уламки уразили пасажирів і екіпаж.

При цьому пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, попри запити пілотів про аварійну посадку.

Замість найближчих аеропортів росіяни наказали їм летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані.

Системи GPS-навігації літака були заглушені на всьому шляху польоту над морем.

Як вказує бакинське міжнародне видання AnewZ, ракету випустили із зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С».