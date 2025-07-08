В Казани на дом упал новейший дрон, совершавший тестовый полет

https://racurs.ua/n207649-v-kazani-na-dom-upal-noveyshiy-dron-sovershavshiy-testovyy-polet.html

Ракурс

«Літак», який впав на будинок у російській Казані — це новітній дрон РФ «Альтіус», що здійснював тестовий політ.

Про це з посиланням на розробників пишуть пропагандисти з «РИА Новости». За його даними, апарат упав через порушення навігації невстановленими засобами РЕБ.

«Посадка» БПЛА здійснювалась в інерціальному режимі.

«Альтаїр» («Альтіус-У») — найсучасніший російський безпілотник підвищеної дальності польоту, призначений як для розвідки, так і для бойових місій.

У російських мережах його порівнюють або з турецьким «Байрактаром», або з американським MQ-9 Reaper.

Заявлені характеристики: