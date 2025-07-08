У Казані на будинок впав новітній дрон, що здійснював тестовий політ

https://racurs.ua/ua/n207649-u-kazani-na-budynok-vpav-novitniy-dron-scho-zdiysnuvav-testovyy-polit.html

Ракурс

«Літак», який впав на будинок у російській Казані — це новітній дрон РФ «Альтіус», що здійснював тестовий політ.

Про це з посиланням на розробників пишуть пропагандисти з «РИА Новости». За його даними, апарат упав через порушення навігації невстановленими засобами РЕБ.

«Посадка» БПЛА здійснювалась в інерціальному режимі.

«Альтаїр» («Альтіус-У») — найсучасніший російський безпілотник підвищеної дальності польоту, призначений як для розвідки, так і для бойових місій.

У російських мережах його порівнюють або з турецьким «Байрактаром», або з американським MQ-9 Reaper.

Заявлені характеристики: