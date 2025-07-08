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У Казані на будинок впав новітній дрон, що здійснював тестовий політ
У Казані на будинок впав новітній дрон, що здійснював тестовий політhttps://racurs.ua/ua/n207649-u-kazani-na-budynok-vpav-novitniy-dron-scho-zdiysnuvav-testovyy-polit.htmlРакурс
«Літак», який впав на будинок у російській Казані — це новітній дрон РФ «Альтіус», що здійснював тестовий політ.
Про це з посиланням на розробників пишуть пропагандисти з «РИА Новости». За його даними, апарат упав через порушення навігації невстановленими засобами РЕБ.
«Посадка» БПЛА здійснювалась в інерціальному режимі.
«Альтаїр» («Альтіус-У») — найсучасніший російський безпілотник підвищеної дальності польоту, призначений як для розвідки, так і для бойових місій.
У російських мережах його порівнюють або з турецьким «Байрактаром», або з американським MQ-9 Reaper.
Заявлені характеристики:
- Розмір: 6 тонн, розмах крил 28 м
- Дальність польоту — до 10 000 км, 24+ години польоту
- Може нести ракети та бомби вагою до 1 тонни
- Управління через супутниковий зв’язок на відстані до 800 км
- Орієнтовна вартість — 6−10 млн доларів (~500−800 млн рублів).
- На борту — оптико-електронна станція та бокова АФАР-РЛС