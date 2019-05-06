Авиакатастрофа в «Шереметьево»: Зеленский и лидеры стран выразили сочувствие. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/n121606-aviakatastrofa-v-sheremetevo-zelenskiy-i-lidery-stran-vyrazili-sochuvstvie.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в московском аэропорту «Шереметьево».

По словам Зеленского, жизнь является высшей ценностью, и он соболезнует близким тех, кого больше нет. Он отметил, что именно такие трагедии подтверждают, что следует беречь жизнь, напомнив, о военнопленных украинцах: «Есть те, в чьих силах вернуть их к семьям, те, в чьих силах не допустить трагедий». Об этом сообщил Зеленский на своей странице в Facebook.

Лидеры стран Европы и Латинской Америки также выразили соболезнования семьям погибших в катастрофе Sukhoi Superjet.

Самолеты Superjet были основной попыткой РФ стать частью мирового рынка пассажирских лайнеров. Однако, их закупали только российские авиакомпании.

Среди иностранных клиентов выделяется мексиканская компания Interjet, которая приобрела 22 самолета. Местные издания отмечают, что компания хочет отказаться от российских самолетов и перейти на Airbus A320, из-за их качества.

Напомним, во время аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» возник пожар. В результате инцидента погибли по меньшей мере 41 человек, среди которых 40 пассажиров и бортпроводник.

В трагедии выжили 37 пассажиров и четыре члена экипажа самолета. Российские следователи уже начали расследование авиакатастрофы.

Как ранее сообщал «Ракурс», среди пассажиров самолета была гражданка Украины. Сейчас женщина находится в больнице.