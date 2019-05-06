Порошенко: Доплаты военным на "передке" увеличат на 5 тыс. грн. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/n121605-doplaty-voennym-na-peredke-uvelichat-na-5-tys-grn-poroshenko.html

Ракурс

Зарплаты военных, участвующих в операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе и находящихся на первой линии фронта, вырастут.

Минимальное денежное обеспечение таких бойцов составит 10 тыс. 300 грн, а доплата — 17 тыс. грн. Об этом сегодня во время визита в Авдеевку в Донецкой области заявил действующий президент Петр Порошенко.

«Дал поручение министру обороны поднять доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии ООС на 5 тыс. грн — до 17 тыс. Таким образом мы выходим на сумму, превышающую 27 тыс. грн. Как мы и говорили, украинский воин будет получать около 1 тыс. грн в день», — отметил глава государства.

Согласно подсчетам Порошенко, минимальное денежное обеспечение составит 10 тыс. 300 грн, а доплата после ее повышения — 17 тыс. грн. В итоге бойцы на «передке» должны получать 1 тыс. долл. в месяц.

Сегодня президент находится с рабочим визитом на Донбассе. Там он планирует вручить награды военным и объявить о важных кадровых изменениях в руководстве ООС.