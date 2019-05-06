Порошенко: Доплати військовим на “передку” збільшать на 5 тис. грн. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n121605-doplaty-viyskovym-na-peredku-zbilshat-na-5-tys-grn-poroshenko.html

Ракурс

Зарплати військових, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі й перебувають на першій лінії фронту, зростуть.

Мінімальне грошове забезпечення таких бійців становитиме 10 тис. 300 грн, а доплата — 17 тис. грн. Про це сьогодні під час візиту в Авдіївку, що на Донеччині, заявив чинний президент Петро Порошенко.

«Дав доручення міністру оборони підняти доплати військовослужбовцям за перебування на першій лінії ООС на 5 тис. грн — до 17 тис. Таким чином ми виходимо на суму, яка перевищує 27 тис. грн. Як ми і наголошували, український воїн отримуватиме майже 1 тис. грн на день», — зазначив глава держави.

Згідно з підрахунками Порошенка, мінімальне грошове забезпечення становитиме 10 тис. 300 грн, а доплата після її підвищення — 17 тис. грн. У підсумку бійці на «передку» мають отримувати 1 тис. дол. на місяць.

Сьогодні президент перебуває з робочим візитом на Донбасі. Там він планує вручити нагороди військовим і оголосити про важливі кадрові зміни в керівництві ООС.