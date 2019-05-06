Киянин влаштував стрілянину поблизу ресторану. Фото: 112 Україна

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Стрілянину в Києві влаштував невідомий. Збройний конфлікт стався 5 травня на Оболоні.

За словами начальника Оболонського управління поліції Віталія Бикова, до чоловіка та дівчини, які відпочивали на літній терасі поблизу ресторану, підійшов колишній чоловік супутниці й між ними виник конфлікт. У розпалі сварки правопорушник повернувся до свого авто, дістав із салону автомат та почав стріляти в опонента. Про це 6 травня повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

Зловмисник здійснив шість пострілів, сів у своє у авто та зник із місця події. Постраждалого госпіталізували, оскільки одна з куль влучила йому в стопу.

Правоохоронці ввели в дію оперативний план «Сирена», аби розшукати та затримати зловмисника. Автомобіль втікача виявили патрульні, вони почали переслідування. Сам правопорушник вирішив здатися та самостійно приїхав до територіального управління поліції. Виявилося, що він мешканець Києва, йому 45 років.

На місці злочину правоохоронці виявили та вилучили автомат, гільзи та магазин із набоями до пістолету. В автомобілі затриманого знайшли нарізну зброю та боєприпаси. Всі ці речі направили експертам на дослідження.

Слідчі відділу Оболонського управління поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із вогнепальної зброї) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під час операції «Сирена» в Київській області затримали двох чоловіків із Черкас, в салоні їхнього авто виявили зброю. Правоохоронці перевіряють, чи причетні затримані до вбивства заступника начальника Баришівського відділення поліції.