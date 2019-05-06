Петро Порошенко, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n121603-poroshenka-vyklykaut-na-dopyt-do-genprokuratury-zmi.html

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Чинного президента України Петра Порошенка на завтра викликають на допит до Генеральної прокуратури.

Допит має відбутися в межах розслідування злочинів проти учасників Революції гідності. Про це виданню «Українські новини» стало відомо від джерел у прокуратурі.

Зазначається, що у відомстві також очікують, що завтра Порошенко підпише протокол допиту, котрий відбувся ще в листопаді 2016 року.

Крім того, цю інформацію виданню підтвердив очільник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Час, на який викликали Порошенка, наразі не відомий.

Нещодавно Горбатюк повідомляв журналістам, що протокол допиту Порошенка сім разів передавався главі держави на підпис через генпрокурора, неодноразово про це нагадувалося через помічників президента. Відсутність підпису не дає можливості долучити покази Порошенка до матеріалів справи.

Нагадаємо, Порошенко нещодавно призначив делегацію в Міжнародний трибунал на слухання у справі захоплених Росією в полон українських моряків. Слухання у цій справі відбудуться 10−11 травня.