Петр Порошенко, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n121603-poroshenko-vyzyvaut-na-dopros-v-genprokuraturu-smi.html

Ракурс

Действующего президента Украины Петра Порошенко на завтра вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру.

Допрос должен состояться в рамках расследования преступлений против участников Революции достоинства. Об этом изданию «Українські новини» стало известно от источников в прокуратуре.

Отмечается, что в ведомстве также ожидают, что завтра Порошенко подпишет протокол допроса, который состоялся еще в ноябре 2016 года.

Кроме того, эту информацию изданию подтвердил глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Время, на которое вызвали Порошенко, пока не известно.

Недавно Горбатюк сообщал журналистам, что протокол допроса Порошенко семь раз передавался главе государства на подпись через генпрокурора, неоднократно об этом напоминалось через помощников президента. Отсутствие подписи не позволяет включить показания Порошенко в материалы дела.

Напомним, Порошенко недавно назначил делегацию в Международный трибунал на слушания по делу захваченных Россией в плен украинских моряков. Слушания по этому делу состоятся 10−11 мая.