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Ракурс
Розвідувальний корабель Британії зайшов в Одесу / Фото: Думская

Корабель королівського флоту Британії пришвартувався в порту Одеси (ФОТО)

6 тра 2019, 15:08
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Корабель королівського флоту Великої Британії сьогодні вранці пришвартувався до причалу порту Одеси. Про це повідомила прес-служба українського морського порту.

Розвідувальний корабель HMS Echo призначений для проведення пошукових та гідрографічних робіт задля забезпечення дій підводних човнів і десантних операцій. Водотоннажність HMS Echo становить близько 4 тис. т, а довжина — 91 м.

H87 був введений до складу Військово-морських сил Британії у 2003 році. Торік у грудні він вже відвідував Одеський порт в рамках місії НАТО щодо забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі.

У порту Одеси розвідувальний корабель пробуде до 9 травня. Потім з Одеси він попрямує в протоку Босфор і покине Чорне море.

Розвідувальний корабель Британії зайшов в Одесу

Розвідувальний корабель Британії зайшов в Одесу

Розвідувальний корабель Британії зайшов в Одесу

Нагадаємо, що 25 лютого в Одеський морський торговельний порт увійшов ракетний есмінець ВМС США Donald Cook «Дональд Кук».

Джерело: Ракурс


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