Корабль королевского флота Британии пришвартовался в порту Одессы (ФОТО)

Разведывательный корабль Британии зашел в Одессу / Фото: Думская

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Ракурс

Корабль королевского флота Великобритании сегодня утром пришвартовался к причалу порта Одессы. Об этом сообщила пресс-служба украинского морского порта.

Разведывательный корабль HMS Echo предназначен для проведения изыскательских и гидрографических работ для обеспечения действий подводных лодок и десантных операций. Водоизмещение HMS Echo составляет около 4 тыс. т, а длина — 91 м.

H87 был введен в состав Военно-морских сил Британии в 2003 году. В декабре прошлого года он уже посещал Одесский порт в рамках миссии НАТО по обеспечению свободы судоходства в Черном море.

В порту Одессы разведывательный корабль пробудет до 9 мая. Затем из Одессы он направится в пролив Босфор и покинет Черное море.

Напомним, что 25 февраля в Одесский морской торговый порт вошел ракетный эсминец ВМС США Donald Cook «Дональд Кук».