Задержали лиц, которые могли стрелять в полицейского под Киевом. Фото: advokatz.com.ua

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Полицейские проверяют двух задержанных мужчин на причастность к убийству заместителя начальника Барышевского отделения полиции. Этих лиц задержали 5 мая во время операции «Сирена».

У неизвестных в автомобиле было оружие. Правоохранители установят то, причастны ли они к убийству полицейского, что произошло накануне на территории ресторана. Об этом 6 мая спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович сообщил в комментарии изданию LIGA.net.

Тем временем в пресс-службе полиции области сообщили, что вчера в поселке Барышевка правоохранители остановили автомобиль «ВАЗ-2104». За рулем находился 36-летний житель города Черкассы, который управлял автомобилем без соответствующих документов. Также в автомобиле находился 33-летний пассажир из того же города. В салоне машины обнаружили два пистолета «Макарова» с глушителями, револьвер и патроны. Водитель оказывал сопротивление работнику полиции во время задержания.

Полиция установила, что оба мужчины уже имели проблемы с законом. Один из них отбывал наказание за совершение разбойного нападения, другой — за незаконное хранение наркотиков.

Напомним, 4 мая под Киевом в городе Барышевка произошла стрельба. Выстрелы раздались возле ресторана «Маэстро», который расположен на улице Киевский путь, 46а. Жертвой вооруженного нападения стал заместитель начальника Барышевского отделения полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.