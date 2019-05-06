Затримали осіб, які могли стріляти в поліцейського під Києвом. Фото: advokatz.com.ua

https://racurs.ua/ua/n121601-vbyvstvo-policeyskogo-na-kyyivschyni-pravoohoronci-pereviryaut-dvoh-zatrymanyh-na-prychetnist.html

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Поліцейські перевіряють двох затриманих чоловіків на причетність до вбивства заступника начальника Баришівського відділення поліції. Цих осіб затримали 5 травня під час операції «Сирена».

У невідомих в автомобілі була зброя. Правоохоронці встановлять те, чи причетні вони до вбивства поліцейського, що сталося напередодні на території ресторану. Про це 6 травня речник Головного управління Національної поліції в Київській області Микола Жукович повідомив у коментарі виданню LIGA.net.

Тим часом у прес-службі поліції області поінформували, що вчора в селищі Баришівка правоохоронці зупинили автомобіль «ВАЗ-2104». За кермом перебував 36-річний житель міста Черкаси, який керував автівкою без відповідних документів. Також в автомобілі знаходився 33-річний пасажир-черкащанин. В салоні машини виявили два пістолети «Макарова» з глушниками, револьвер та набої. Водій чинив супротив працівнику поліції під час затримання.

Поліція встановила, що обидва чоловіки вже мали проблеми із законом. Один із них відбував покарання за скоєння розбійного нападу, інший — за незаконне зберігання наркотиків.

Нагадаємо, 4 травня під Києвом у місті Баришівка сталася стрілянина. Постріли пролунали біля ресторану «Маестро», який розташований на вулиці Київський шлях, 46а. Жертвою збройного нападу став заступник начальника Баришівського відділення поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.