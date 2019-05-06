Юрій Луценко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n121600-lucenko-pro-vidstavku-gotovyy-ale-ne-bachu-moralnyh-i-urydychnyh-pidstav.html

Ракурс

Генеральний прокурор України Юрій Луценко готовий до своєї можливої відставки, але не бачить для цього підстав. На думку Луценка, він має непогані досягнення на цій посаді.

Про це генпрокурор сьогодні в Києві заявив журналістам, повідомляє видання «Інтерфакс-Україна».

За його словами, закон про прокуратуру передбачає два сценарії відставки Генпрокурора — за власним бажанням і в разі прийняття відповідного рішення парламенту.

«Я сам не бачу ні юридичних, ні моральних підстав для відставки. Я чесно працював, і у мене непогані досягнення», — заявив Луценко.

Тим не менше, за словами генпрокурора, якщо парламент висловить йому недовіру, він сприйме це «абсолютно нормально і спокійно».

За його словами, станом на минулий тиждень в парламенті вдалося зібрати всього 19 підписів за відставку генпрокурора при необхідних 150-ти.

Нагадаємо, виступаючи в парламенті 26 квітня, народний депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко заявив, що в Раді існують дві ініціативи зі збору підписів про відставку Луценка — його і члена «Самопомочі» Єгора Соболєва. Народний обранець вважає, що підставою для відставки Луценка є стан розслідування злочинів високопосадовців часів президентства Віктора Януковича.