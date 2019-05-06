Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Юрий Луценко, фото: «Википедия»

Луценко об отставке: Готов, но не вижу моральных и юридических оснований

6 мая 2019, 14:57
999

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко готов к своей возможной отставке, но не видит для этого оснований. По мнению Луценко, он имеет неплохие достижения на этой должности.

Об этом генпрокурор сегодня в Киеве заявил журналистам, сообщает издание «Интерфакс-Украина».

По его словам, закон о прокуратуре предусматривает два сценария отставки Генпрокурора — по собственному желанию и в случае принятия соответствующего решения парламента.

«Я сам не вижу ни юридических, ни моральных оснований для отставки. Я честно работал, и у меня неплохие достижения», — заявил Луценко.

Тем не менее, по словам генпрокурора, если парламент выразит ему недоверие, он воспримет это «абсолютно нормально и спокойно».

По его словам, по состоянию на прошлую неделю в парламенте удалось собрать всего 19 подписей за отставку генпрокурора при необходимых 150-ти.

Напомним, выступая в парламенте 26 апреля, народный депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко заявил, что в Раде существуют две инициативы по сбору подписей об отставке Луценко — его и члена «Самопомощи» Егора Соболева. Народный избранник считает, что основанием для отставки Луценко является состояние расследования преступлений высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Последние публикации

Показать больше
Новости партнеров
Загрузка...