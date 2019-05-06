Киевлянин устроил стрельбу возле ресторана. Фото: 112 Украина

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Стрельбу в Киеве устроил неизвестный. Вооруженный конфликт произошел 5 мая на Оболони.

По словам начальника Оболонского управления полиции Виталия Быкова, к мужчине и девушке, которые отдыхали на летней террасе возле ресторана, подошел бывший мужчина спутницы и между ними возник конфликт. В разгаре ссоры правонарушитель вернулся к своей машине, достал из салона автомат и начал стрелять в оппонента. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Злоумышленник совершил шесть выстрелов, сел в свое авто и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали, поскольку одна из пуль попала ему в стопу.

Правоохранители ввели в действие оперативный план «Сирена», чтобы разыскать и задержать злоумышленника. Автомобиль беглеца обнаружили патрульные, они начали преследование. Сам стрелок решил сдаться и самостоятельно приехал в территориальное управление полиции. Оказалось, что он житель Киева, ему 45 лет.

На месте преступления правоохранители обнаружили и изъяли автомат, гильзы и магазин с патронами к пистолету. В автомобиле задержанного нашли нарезное оружие и боеприпасы. Все эти вещи направили экспертам на исследование.

Следователи отдела Оболонского управления полиции начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное из огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во время операции «Сирена» в Киевской области задержали двух мужчин из Черкасс, в салоне авто обнаружили оружие. Правоохранители проверяют, причастны ли задержанные к убийству заместителя начальника Барышевского отделения полиции.