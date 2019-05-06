Нестор Шуфрич, фото: пресс-служба Нестора Шуфрича

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Народний депутат України від «Опозиційного блоку» Нестор Шуфрич цими днями здійснив «романтичну автомобільну подорож» разом із дружиною до окупованого Криму.

Подорож відбулася на травневі свята й тривала три дні. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила прес-служба Шуфрича.

«Фактично прямо з Києво-Печерської Лаври — з пасочкою і писанками, освяченими блажейнішім митрополитом Онуфрієм, — вони виїхали в нашу Ялту», — зазначає прес-служба Шуфрича.

Межу з тимчасово окупованим Кримом народний обранець подолав через Чонгар.

Зазначається, що українську частину адмінмежі з Кримом Шуфрич подолав за 15 хв в одному напрямку і 12 хв в іншому, в той час як огляд росіянами зайняв 3,5 і дві години відповідно.

В Криму народний обранець із дружиною побували в Ялті

«У Ялті люди впізнавали, посміхалися, віталися, — цитує прес-служба слова народного обранця. — По дорозі додому на заправці і в кафе теж впізнавали — підходили, розмовляли, вітали з перемогою Зеленського і раділи, що час Порошенко пройшов».

Зазначається, що Шуфрич із дружиною на прощання кинули в море залізну гривню, щоб «повернутися в наш Крим».

Нагадаємо, наприкінці 2018 року Шуфрич та народний депутат Борислав Береза побилися у Верховній Раді через плакат «Агента Путіна Медведчука — під суд».