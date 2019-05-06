Трагедія у Карпатах: водій був п’яний, у п’ятьох пасажирів виявили переломи. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n121623-tragediya-u-karpatah-vodiy-buv-p-yanyy-u-p-yatoh-pasajyriv-vyyavyly-perelomy.html

Ракурс

Водій вантажівки з пасажирами, що перекинулась у річку, був п’яний. Про це свідчать результати медичного огляду.

Коли водій намагався повернути праворуч, він не впорався з керуванням, автомобіль почав рухатися у зворотному напряму і перекинувся у річку. Внаслідок аварії загинули три особи, п’ять осіб отримали переломи і ще у п’яти туристів виявили забої. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції Івано-Франківської області.

Усі 23 туристи є громадянами Республіки Білорусь. Про поїздку вони дізналися з оголошення у інтернеті. Наразі правоохоронці намагаються виявити осіб, з якими туристи домовлялися про поїздку

Вирішується питання про початок досудового розслідування за ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні вантажівка «ГАЗ-66», яка перевозила туристів, впала в річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м. Самостійно до берегу змогли дістатися 16 осіб.