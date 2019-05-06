Автомобиль с туристами упал в реку. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n121597-na-prikarpate-gruzovik-s-turistami-upal-v-reku-est-pogibshie-foto.html

Ракурс

Чрезвычайное происшествие произошло 6 мая в Ивано-Франковской области с участием грузового автомобиля и туристов.

Грузовик «ГАЗ-66», перевозивший туристов, упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 м. По предварительной информации, машина перевозила 23 человека. Событие произошло в селе Красник Верховинского района. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Самостоятельно до берега смогли добраться 16 человек, сейчас их осматривают медики. Еще трех пострадавших из реки достали спасатели. Этих людей госпитализировали в Верховинскую центральную районную больницу. В результате аварии погибли три человека, их тела обнаружили. Продолжаются поиски еще одного человека.

Сотрудники ГСЧС с помощью лебедки вытащили из воды поврежденный автомобиль «ГАЗ-66». Причина аварии пока неизвестна. Всего к спасательным работам привлекли 12 единиц техники и 51 сотрудника личного состава.

Напомним, 5 мая произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе М-21 Житомир — Могилев — Подольский в Винницкой области. В результате столкновения двух авто четыре пассажира погибли на месте аварии, оба водителя попали в больницу.