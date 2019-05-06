Український стартап звинуватив Apple у зловживанні монопольним становищем. Фото: BGR

https://racurs.ua/ua/n121624-ukraynskyy-startap-obvynyl-apple-v-zloupotreblenyy-monopolnym-polojenyem.html

Ракурс

На корпорацію Apple український стартап Kidslox поскаржився до Європейської комісії з конкуренції. «Яблучного» гіганта звинувачують в тому, що він зловживає своїм становищем і намагається «витравити» аналоги свої додатків в AppStore.

З подібним звинуваченням звернулися відразу декілька компаній. Дві з них, включаючи українську, розробляють програми для батьківського контролю над гаджетами дітей. Про це повідомляє «Економічна правда».

Обурені компанії стверджують, що корпорація не дає своїм конкурентам оновлювати додатки, а може і зовсім їх видалити. Серед видалених вже числяться: Сurbi, Mobicip, Ourpact і багато інших.

Однак український додаток Kidslox, а також іспанський qustodio поки що піддаються тільки сильному тиску і не можу оновитися. Справа в тому, що Apple протистоїть додаткам, аналоги яких є в арсеналі корпорації.

Засновник Kidslox Віктор Євпак наголошує, що їхній додаток набагато кращий і володіє більшим функціоналом. Саме страх серйозної конкуренції, ймовірно, вплинув на таку жорстку політику корпорації щодо додатків.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці березня корпорація представила ігровий сервіс, власне телебачення і ряд нових додатків.