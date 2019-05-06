Порошенко обговорив з Трюдо українців, що незаконно утримуються у Росії. Фото: censor

https://racurs.ua/ua/n121625-poroshenko-obgovoryv-z-trudo-ukrayinciv-scho-nezakonno-utrymuutsya-u-rosiyi.html

Ракурс

Чинний президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час телефонної розмови обговорили ситуацію на Донбасі.

Також український президент порушив питання щодо можливості звільнення українців, яких незаконно утримують в тюрмах Російської Федерації. Про це повідомляє Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Під час розмови очільники держав говорили про підготовку до проведення Третьої конференції з питань реформ в Україні. Вона запланована на 2−4 липня, а проводити її будуть у Торонто.

Трюдо виказав підтримку України у питанні демократичних перетворень та у рамках ситуацій на міжнародній арені. Порошенко заявив, що сподівається на підтримку Канади у посиленні санкцій проти Москви через «паспортний» указ президента РФ Володимира Путіна.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Порошенко закликав Європейський Союз посилити санкційний тиск на Москву вже цього червня. Президент переконаний, що міжнародна спільнота має жорстко реагувати на деструктивні дії РФ.