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Ракурс
Порошенко обговорив з Трюдо українців, що незаконно утримуються у Росії. Фото: censor

Порошенко обговорив з Трюдо українців, що незаконно утримуються у Росії

6 тра 2019, 23:52
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Чинний президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час телефонної розмови обговорили ситуацію на Донбасі.

Також український президент порушив питання щодо можливості звільнення українців, яких незаконно утримують в тюрмах Російської Федерації. Про це повідомляє Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Під час розмови очільники держав говорили про підготовку до проведення Третьої конференції з питань реформ в Україні. Вона запланована на 2−4 липня, а проводити її будуть у Торонто.

Трюдо виказав підтримку України у питанні демократичних перетворень та у рамках ситуацій на міжнародній арені. Порошенко заявив, що сподівається на підтримку Канади у посиленні санкцій проти Москви через «паспортний» указ президента РФ Володимира Путіна.

Порошенко про розмову з Трюдо. Фото: Facebook

Як раніше повідомляв «Ракурс», Порошенко закликав Європейський Союз посилити санкційний тиск на Москву вже цього червня. Президент переконаний, що міжнародна спільнота має жорстко реагувати на деструктивні дії РФ.

Джерело: Ракурс


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