Погода в Украине 7 мая: сильные дожди и грозы обещают синоптики. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n121613-pogoda-v-ukraine-7-maya-silnye-dojdi-i-grozy-obeschaut-sinoptiki.html

Ракурс

Погода 7 мая в Украине будет дождливая. В большинстве областей ожидаются грозы.

Температура ночью покажет 4−14° тепла, а днем 7−25° выше нуля. Ветер ожидается юго-восточный, 7−12 м/сек. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 7 мая будет с осадками. Ожидается сильный дождь и гроза. Температура ночью около 12−14° тепла, днем 17−19° тепла.

Во Львове 7 мая ожидается сильный дождь с грозой. Ночью температура воздуха 4−6° тепла, днем 9−11° тепла.

В Одессе 7 мая прогнозируют небольшой дождь и грозу. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, днем столбики термометров покажут 17−19° выше нуля.

В Днепре 7 мая ожидается дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит 11−13° выше нуля, днем ожидается 23−25° тепла.

В Харькове в завтра обещают дождь и грозу. Температура ночью 11−14° тепла, днем 23−25° выше нуля по Цельсию.

В Киеве 7 мая ожидаются магнитные бури. Посреди ночи пройдет краткосрочная буря, а затем после полудня до 18.00 будет длиться еще одна буря. В остальное время ожидаются небольшие возмущения.

Как ранее сообщалось, сегодня в большинстве областей пройдут небольшие дожди с грозой.