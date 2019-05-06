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Погода в Украине 7 мая: сильные дожди и грозы обещают синоптики. Фото: Ракурс

Погода в Украине 7 мая: сильные дожди и грозы обещают синоптики

6 мая 2019, 17:17
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Погода 7 мая в Украине будет дождливая. В большинстве областей ожидаются грозы.

Температура ночью покажет 4−14° тепла, а днем 7−25° выше нуля. Ветер ожидается юго-восточный, 7−12 м/сек. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 7 мая будет с осадками. Ожидается сильный дождь и гроза. Температура ночью около 12−14° тепла, днем 17−19° тепла.

Во Львове 7 мая ожидается сильный дождь с грозой. Ночью температура воздуха 4−6° тепла, днем 9−11° тепла.

В Одессе 7 мая прогнозируют небольшой дождь и грозу. Температура воздуха ночью 11−13° тепла, днем столбики термометров покажут 17−19° выше нуля.

В Днепре 7 мая ожидается дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит 11−13° выше нуля, днем ожидается 23−25° тепла.

В Харькове в завтра обещают дождь и грозу. Температура ночью 11−14° тепла, днем 23−25° выше нуля по Цельсию.

Погода в Украине 7 мая. Фото: Укргидрометцетр

В Киеве 7 мая ожидаются магнитные бури. Посреди ночи пройдет краткосрочная буря, а затем после полудня до 18.00 будет длиться еще одна буря. В остальное время ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка в Киеве 7 мая. Фото: gismeteo

Как ранее сообщалось, сегодня в большинстве областей пройдут небольшие дожди с грозой.

Источник: Ракурс


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