Погода в Україні 7 травня: сильні дощі та грози обіцяють синоптики

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Погода 7 травня в Україні буде дощова. У більшості областей очікуються грози.

Температура вночі покаже 4−14° тепла, а вдень 7−25° вище нуля. Вітер очікується південно-східний, 7−12 м/сек. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 7 травня буде з опадами. Очікується сильний дощ і гроза. Температура вночі близько 12−14° тепла, вдень 17−19° тепла.

У Львові 7 травня очікується сильний дощ з грозою. Вночі температура повітря 4−6° тепла, вдень 9−11° тепла.

В Одесі 7 травня прогнозують невеликий дощ і грозу. Температура повітря вночі 11−13° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 17−19° вище нуля.

У Дніпрі 7 травня очікується дощ з грозою. Вночі температура повітря становитиме 11−13° вище нуля, вдень очікується 23−25 ​° тепла.

У Харкові в завтра обіцяють дощ і грозу. Температура вночі 11−14° тепла, вдень 23−25​° вище нуля за Цельсієм.

У Києві 7 травня очікуються магнітні бурі. Посеред ночі пройде короткострокова буря, а потім після полудня до 18.00 триватиме ще одна буря. В інший час очікуються невеликі обурення.

Як раніше повідомлялося, сьогодні в більшості областей пройдуть невеликі дощі з грозою.