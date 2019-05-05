У більшості регіонів України 6 травня дощитиме

https://racurs.ua/ua/n121572-pogoda-v-ukrayini-na-6-travnya-u-bilshosti-regioniv-doschi-podekudy-grozy-karta.html

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Погода в Україні 6 травня буде здебільшого дощовою. Опади очікуються вночі на Правобережжі, вдень в усіх регіонах України, крім східних областей.

У західній частині України місцями можливі значні дощі. Подекуди можливі грози. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 7.12°, вдень 14.19°, у східних регіонах — 20.25°. У західних областях вночі синоптики прогнозують 4.9°, вдень 8.13°. У Карпатах вночі та вдень — 1.6° тепла.

У Києві 6 травня вночі та вдень очікується дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 10.12°, вдень піднімуться до 15.17°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

У Львові протягом доби також очікуються опади. Температура повітря вночі становитиме 5.7°, вдень — 9.11°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі опади також очікуються вдень та вночі. Температура повітря вночі опуститься до 11.13°, вдень підніметься до 17−19°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

У Дніпрі вночі синоптики істотних опадів не обіцяють, вдень очікується дощ. Термометри вночі покажуть 11.13°, вдень — 22.24°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

У Харкові 6 травня опади не очікуються. Температура повітря вночі — 9.11°, вдень — 22−24°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

На Закарпатті 6 травня протягом доби також дощитиме. Синоптики прогнозують вночі 7.9°, вдень — 9.11°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 6 травня буде досить неспокійним. Очікуються невеликі збурення, вдень — слабка геомагнітна буря.

Нагадаємо, синоптики нещодавно зробили прогноз погоди в Україні на травень.