В большинстве регионов Украину 6 мая ожидаются дожди

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Погода в Украине 6 мая будет в основном дождливой. Осадки ожидаются ночью на Правобережье, днем во всех регионах Украины, кроме восточных областей.

В западной части Украины местами возможны значительные дожди. Местами возможны грозы. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 7.12°, днем 14.19°, в восточных регионах — 20.25°. В западных областях ночью синоптики прогнозируют 4.9°, днем 8.13°. В Карпатах ночью и днем — 1.6° тепла.

В Киеве 6 мая ночью и днем ожидается дождь. Столбики термометров ночью опустятся до 10.12°, днем поднимутся до 15.17°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Во Львове в течение суток также ожидаются осадки. Температура воздуха ночью составит 5.7°, днем — 9.11°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе осадки также ожидаются днем и ночью. Температура воздуха ночью опустится до 11.13°, днем поднимется до 17−19°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

В Днепре ночью синоптики осадков не обещают, днем ожидается дождь. Термометры ночью покажут 11.13°, днем — 22.24°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

В Харькове 6 мая осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью — 9.11°, днем — 22−24°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

На Закарпатье 6 мая в течение суток также ожидается дождь. Синоптики прогнозируют ночью 7.9°, днем — 9.11°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 6 мая будет достаточно неспокойной. Ожидаются небольшие возмущения, днем — слабая геомагнитная буря.

Напомним, синоптики недавно сделали прогноз погоды в Украине на май.