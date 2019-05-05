Телескоп «Хаббл» запустили в космос в 1990 году, фото: SpaceNews

https://racurs.ua/n121571-teleskop-habbl-sdelal-snimok-idealnoy-spiralnoy-galaktiki-foto.html

Ракурс

Космический оптический телескоп NASA «Хаббл» нашел идеальный образец одного из самых зрелищных объектов космоса — спиральной галактики.

Потрясающая галактика NGC 2903 находится на расстоянии около 30 млн световых лет от Земли в созвездии Льва, сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на пресс-службу NASA.

Эту галактику открыл еще известный британский астроном немецкого происхождения Уильям Гершель в 1784 году. Она входит в Сверхскопление Девы, одним из членов которого является и наша галактика.

NGC 2903 подробно исследовали при изучении «Хабблом» примерно 145-ти соседних спиральных галактик. Это исследование имело целью помочь астрономам лучше понять взаимосвязь между черными дырами, которые скрыты в таких ядрах галактик, и выпуклым слоем звезд, газа и пыли форме мяча для регби в центре галактики — такого, который можно заметить на фотографии NGC 2903.

Напомним, недавно появилась первая трехмерная карта нашей галактики Млечный путь. Ранее считалось, что она является плоской спиралью из около 250 млрд звезд, похожей на блин или букву S. Однако трехмерная карта показала, что наша галактика на самом деле деформирована и закручена, подобно скомканной спирали.