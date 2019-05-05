Телескоп «Хаббл» запустили в космос у 1990 році, фото: SpaceNews

https://racurs.ua/ua/n121571-teleskop-habbl-zrobyv-znimok-idealnoyi-spiralnoyi-galaktyky-foto.html

Ракурс

Космічний оптичний телескоп NASA «Хаббл» знайшов ідеальний зразок одного з найбільш видовищних об'єктів космосу — спіральної галактики.

Приголомшлива галактика NGC 2903 розташована на відстані близько 30 млн світлових років від Землі в сузір’ї Лева, повідомляє видання EurekaAlert з посиланням на прес-службу NASA.

Цю галактику відкрив ще відомий британський астроном німецького походження Вільям Гершель у 1784 році. Вона входить до Надскупчення Діви, одним із членів котрого є й наша галактика.

NGC 2903 детально дослідили під час вивчення «Хабблом» приблизно 145-ти сусідніх спіральних галактик. Це дослідження мало на меті допомогти астрономам краще зрозуміти взаємозв'язок між чорними дірами, які приховані в таких ядрах галактик, і опуклим шаром зірок, газу та пилу формі м’яча для регбі в центрі галактики — такого, який можна помітити на фотознімку NGC 2903.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася перша тривимірна карта нашої галактики Чумацький шлях. Раніше вважалося, що вона є пласкою спіраллю з близько 250 млрд зірок, схожою на млинець чи букву S. Однак тривимірна карта показала, що наша галактика насправді деформована і закручена, схожа на зім’яту спіраль.