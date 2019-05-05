Український альпініст помер на горі Ельбрус

https://racurs.ua/ua/n121570-z-elbrusu-znyaly-tilo-zagyblogo-ukrayinskogo-alpinista.html

Ракурс

З найвищої вершини Кавказького хребта — гори Ельбрус зняли тіло загиблого українського альпініста.

Повідомлення про те, що на горі на висоті 3,5 тис. м втратив свідомість та не подає ознак життя український альпініст 1985 року народження, до рятувальної служби надійшло близько 12.00 за місцевим часом, станом на 14.30 пошуково-рятувальні роботи були завершені. Про це повідомляє прес-служба МНС РФ по Кабардино-Балкарській Республіці.

Зазначається, що тіло альпініста доставили до галявини Азау — найвищої населеної точки поблизу Ельбрусу, розташованої на висоті 2,3 тис. м над рівнем моря між населеним пунктом Терскол та схилами Ельбруса. Там тіло передали оперативно-слідчій групі правоохоронців Ельбруского району.

Загалом в рятувальній операції було задіяно 14 осіб та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, у березні 2016 року на Ельбрусі з висоти 5,3 тис. м зірвався український альпініст. Постраждалого українця рятувальники знайшли через кілька годин після отримання повідомлення про інцидент і доставили на базу «Терскол».