Украинский альпинист умер на горе Эльбрус

https://racurs.ua/n121570-s-elbrusa-snyali-telo-pogibshego-ukrainskogo-alpinista.html

Ракурс

С самой высокой вершины Кавказского хребта — горы Эльбрус сняли тело погибшего украинского альпиниста.

Сообщение о том, что на горе на высоте 3,5 тыс. м потерял сознание и не подает признаков жизни украинский альпинист 1985 года рождения, в спасательную службу поступило около 12.00 по местному времени, по состоянию на 14.30 поисково-спасательные работы были завершены. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Отмечается, что тело альпиниста доставили на поляну Азау — самую населенную точку вблизи Эльбруса, расположенную на высоте 2,3 тыс. м над уровнем моря между населенным пунктом Терскол и склонами Эльбруса. Там тело передали оперативно-следственной группе правоохранителей Эльбрусского района.

Всего в спасательной операции были задействованы 14 человек и две единицы техники.

Напомним, в марте 2016 года на Эльбрусе с высоты 5,3 тыс. м сорвался украинский альпинист. Пострадавшего украинца спасатели нашли через несколько часов после получения сообщения об инциденте и доставили на базу «Терскол».