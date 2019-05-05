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Россия пытается закрепиться в Арктике, фото: ABC News
Боевые киты РФ: в США высмеяли российские планы относительно Арктики (ВИДЕО)https://racurs.ua/n121569-boevye-kity-rf-v-ssha-vysmeyali-rossiyskie-plany-otnositelno-arktiki-video.htmlРакурс
Авторы американской сатирической передачи The Daily Show высмеяли планы России относительно Арктики.
Сатирики выдвинули версию, что с помощью китов-шпионов Россия пытается достичь доминирования в регионе, сообщает издание Lenta.ru.
Речь идет о недавнем случае выявления у берегов норвежского острова Инге кита-белухи, к которому было прикреплено оборудование с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». В частности, очевидцы сообщали, что к киту была прикреплена камера GoPro, а само животное вело себя приветливо с людьми, что не характерно для белух. Высказывалось предположение, что эта белуха могла принадлежать ВМС России.
По мнению ведущего шоу Тревора Ноа, этот случай связан с другими действиями России в Арктике — созданием военной базы «Северный клевер» и установлением российского флага подо льдом Северного полюса.
Впрочем, он сомневается в эффективности китов как шпионов, ведь такого «разведчика» можно перевербовать всего лишь кусочком рыбы.
Ноа напомнил, что подо льдом Арктики скрыты природные ресурсы на десятки триллионов долларов, и Россия не единственное государство, пытающееся закрепиться в регионе.
Напомним, после своего обнаружения в конце апреля белуха не оставила прибрежную зону Норвегии.
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