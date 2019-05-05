Россия пытается закрепиться в Арктике, фото: ABC News

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Авторы американской сатирической передачи The Daily Show высмеяли планы России относительно Арктики.

Сатирики выдвинули версию, что с помощью китов-шпионов Россия пытается достичь доминирования в регионе, сообщает издание Lenta.ru.

Речь идет о недавнем случае выявления у берегов норвежского острова Инге кита-белухи, к которому было прикреплено оборудование с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». В частности, очевидцы сообщали, что к киту была прикреплена камера GoPro, а само животное вело себя приветливо с людьми, что не характерно для белух. Высказывалось предположение, что эта белуха могла принадлежать ВМС России.

По мнению ведущего шоу Тревора Ноа, этот случай связан с другими действиями России в Арктике — созданием военной базы «Северный клевер» и установлением российского флага подо льдом Северного полюса.

Впрочем, он сомневается в эффективности китов как шпионов, ведь такого «разведчика» можно перевербовать всего лишь кусочком рыбы.

Ноа напомнил, что подо льдом Арктики скрыты природные ресурсы на десятки триллионов долларов, и Россия не единственное государство, пытающееся закрепиться в регионе.

Напомним, после своего обнаружения в конце апреля белуха не оставила прибрежную зону Норвегии.