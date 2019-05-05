Росія намагається закріпитися в Арктиці, фото: ABC News

https://racurs.ua/ua/n121569-u-ssha-vysmiyaly-plany-rosiyi-schodo-arktyky-video.html

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Автори американської сатиричної передачі The Daily Show висміяли плани Росії щодо Арктики.

Сатирики висунули версію, що за допомогою китів-шпигунів Росія намагається досягнути домінування в цьому регіоні, повідомляє видання Lenta.ru.

Йдеться про нещодавній випадок виявлення біля берегів норвезького острова Інге кита-білухи, до котрого було прикріплене обладнання з написом «Обладнання Санкт-Петербурга». Зокрема, очевидці повідомляли, що до кита була прикріплена камера GoPro, а сама тварина поводила себе привітно з людьми, що є нехарактерним для білух. Висловлювалось припущення, що ця білуха могла належати ВМС Росії.

На думку ведучого шоу Тревора Ноа, цей випадок пов’язаний з іншими діями Росії в Арктиці — створенням військової бази «Північний клевер» та встановленням російського прапора під кригою Північного полюса.

Втім, він сумнівається в ефективності китів як шпигунів, адже такого «розвідника» можна перевербувати всього лише шматочком риби.

Ноа нагадав, що під кригою Арктики приховані природні ресурси на десятки трильйонів доларів, і Росія не єдина держава, що намагається закріпитися в регіоні.

Нагадаємо, після свого виявлення наприкінці квітня білуха не залишила прибережну зону Норвегії.