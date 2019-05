Портрет Леонардо да Вінчі, виконаний Джованні Амброджіо Фігіно, фото: LiveScience

Наприкінці життя відомого італійського художника та винахідника Леонардо да Вінчі його здатність використовувати праву руку виявилася ускладненою.

Причиною цієї проблеми довгий час вважали інсульт. Але нове дослідження італійських учених свідчить про те, що цей параліч викликало травматичне пошкодження нервів на його руці, повідомляє видання LiveScience з посиланням на статтю в Journal of the Royal Society of Medicine.

Дослідники зазначають, що це пошкодження могло статися внаслідок втрати свідомості художником або падіння. Їх висновок базується на аналізі портрета да Вінчі старшого віку, зробленого червоною крейдою в XVI ст. італійським художником Джованні Амброджіо Фігіно. Оскільки Леонардо не відчував зниження когнітивної здатності або будь-яких інших проблем з рухом, інсульт не міг бути причиною проблем з рукою, наголошують дослідники.

Леонардо був лівшею, але попередні дослідження, включаючи новий аналіз почерку, припустили, що він також вміло використовував свою праву руку. Хоча він в основному писав лівою рукою, є свідчення про те, що він зазвичай малював картини саме правою рукою.

На портреті Фігіно права рука да Вінчі загорнута в бинтову тканину і «підвішена в жорсткому, стиснутому положенні», зазначають дослідники. Іншими словами, його пальці злегка зігнуті всередину.

Але рука, зображена на портреті, не зображує «стиснутої руки», типової для пацієнтів з м’язовими скороченнями, викликаними інсультом. Скоріше за все, «картина пропонує альтернативний діагноз, такий як ліктьовий параліч», наголошують дослідники.

Ліктьовий параліч — це стан, при якому пальці стають зігнутими, як кігті тварини, через пошкодження ліктьового нерва — основного нерва, що проходить від шиї до пальців.

Цей параліч да Вінчі «може пояснити, чому він залишив численні картини незавершеними, включаючи Мона Лізу, протягом останніх п’яти років своєї кар'єри художника, в той час як продовжував викладати і малювати», наголошують дослідники.

Нагадаємо, нещодавно у США в приватній колекції вчені знайшли пасмо волосся да Вінчі. За допомогою ДНК-аналізу вчені сподіваються встановити нащадків митця.