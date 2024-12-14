Мелоні надала громадянство Італії президенту Аргентини Мілею

https://racurs.ua/ua/n202179-meloni-nadala-gromadyanstvo-italiyi-prezydentu-argentyny-mileu.html

Ракурс

Уряд Італії надав президенту Аргентини Хав'єру Мілею італійське громадянство.

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Родичі Мілея мають італійське походження та емігрували до Аргентини на початку ХХ століття, і він часто згадував про цей факт у публічному просторі. Тому він має право на отримання громадянства, пише Reuters.

Не в останню чергу це рішення було прийнято через гарні стосунки з премʼєркою Італії, та ідеологічну близькість між лідерами. Для Джорджії Мелоні це рішення також є дипломатичним кроком, спрямованим на зміцнення зв’язків з Аргентиною.

Ріккардо Магі, законодавець від опозиційної партії «+Європа», засудив це рішення, назвавши його «нестерпною дискримінацією» молодих італійців, які зіткнуться з роками бюрократії, щоб отримати громадянство.

Мільйони італійців, які народилися в Італії, виросли тут, які навчалися, працювали та сплачували податки в цій країні — на відміну від президента Мілеї — зіткнуться з важким шляхом, щоб отримати громадянство, — сказав Магі у відео, опублікованому в соціальних мережах.

Чинний закон вимагає, щоб іноземці прожили в Італії протягом 10 років, перш ніж подати заяву на громадянство, і навіть діти, народжені в Італії від батьків-іноземців, повинні чекати, поки їм не виповниться 18 років, щоб подати заяву.

У той час як такі групи, як Oxfam Italia, наполягають на скороченні періоду очікування для узгодження з іншими країнами ЄС, такими як Франція та Німеччина, уряд ультраправого прем'єр-міністра Джорджії Мелоні рішуче виступає проти таких змін.