Портрет Леонардо да Винчи авторства Джованни Амброджо Фигино, фото: LiveScience

https://racurs.ua/n121568-portret-leonardo-da-vinchi-mojet-rasskazat-pochemu-on-ne-zakonchil-monu-lizu-uchenye.html

Ракурс

В конце жизни известного итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи его способность использовать правую руку оказалась осложненной.

Причиной этой проблемы долгое время считали инсульт. Но новое исследование итальянских ученых свидетельствует о том, что этот паралич вызвало травматическое повреждение нервов на руке, сообщает издание LiveScience со ссылкой на статью в Journal of the Royal Society of Medicine.

Исследователи отмечают, что это повреждение могло произойти вследствие потери сознания художником или падения. Их вывод базируется на анализе портрета да Винчи старшего возраста, сделанного красным мелом в XVI в. итальянским художником Джованни Амброджо Фигино. Поскольку Леонардо не испытывал снижения когнитивной способности или любых других проблем с движением, инсульт не мог быть причиной проблем с рукой, отмечают исследователи.

Леонардо был левшой, но предыдущие исследования, включая новый анализ почерка, предположили, что он также умело использовал свою правую руку. Хотя он в основном писал левой рукой, есть указания на то, что он обычно рисовал картины именно правой рукой.

На портрете Фигино правая рука да Винчи завернута в бинтовую ткань и «подвешена в жестком, сжатом положении», отмечают исследователи. Иными словами, его пальцы слегка согнуты внутрь.

Но рука, изображенная на портрете, не изображает «сжатой руки», типичной для пациентов с мышечными сокращениями, вызванными инсультом. Скорее всего, «картина предлагает альтернативный диагноз, такой как локтевой паралич», отмечают исследователи.

Локтевой паралич — это состояние, при котором пальцы становятся изогнутыми, как когти животного, из-за повреждения локтевого нерва — основного нерва, проходящего от шеи до пальцев.

Этот паралич да Винчи «может объяснить, почему он оставил многочисленные картины незавершенными, включая Мона Лизу, за последние пять лет своей карьеры художника, в то время как продолжал преподавать и рисовать», отмечают исследователи.

Напомним, недавно в США в частной коллекции ученые нашли прядь волос да Винчи. С помощью ДНК-анализа ученые надеются установить потомков художника.