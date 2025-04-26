Трамп провел «очень продуктивные переговоры» с Зеленским. Фото: BBC

https://racurs.ua/n205861-tramp-provel-ochen-produktivnye-peregovory-s-zelenskim-belyy-dom.html

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Зустріч президентів США та України у Ватикані була «дуже продуктивною».

У суботу, 26 квітня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрівся наодинці з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони провели «дуже продуктивну дискусію» перед похороном Папи Римського Франциска. Про це заявив директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг.

Більше деталей адміністрація Трампа пообіцяла повідомити згодом.

Видання Sky News з посиланням на джерела у Ватикані повідомило, що Зеленський і Трамп домовилися зустрітися і після похорону понтифіка. Однак в Італії американський лідер не планує затримуватися — о 13.50 за Києвом президента США попрямує в аеропорт.

Нагадаємо, сьогодні вперше з часу скандальної сварки у Білому домі президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Обидва лідери перебувають у Римі, куди приїхали на похорон Папи Франциска.